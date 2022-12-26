Уволили председателя Минской областной коллегии адвокатов, написавшего 16 доносов 2 26.12.2022, 17:13

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Он находится под подпиской о невыезде.

Председатель Минской областной коллегии адвокатов Максим Терешков вылетел с работы. Вероятно, попался на взятке. До того он успел выжить с работы минимум 16 коллег, написав на них доносы.

Как стало известно «Нашай Ніве», Максим Терешков был задержан на прошлой неделе на рабочем месте.

Он известен своим участием в уничтожении права в Беларуси, а также репрессиями против коллег на посту председателя Минской областной коллегии адвокатов.

Он свидетельствовал на суде против известного адвоката коллегии Андрея Мочалова, получившего 2 года химии по факту за работу по специальности и защиту политзаключенных. Мочалова тогда осудили за то, что он якобы без лицензии защищал женщину, которая отказалась сдавать квартиру прокурору Алине Касьянчик — при этом о факте лишения лицензии адвокат узнал на суде.

Терешков остается на свободе — уже на следующий день после того, как его вывели из коллегии в наручниках, он оказался на свободе под подпиской о невыезде.

С должности главы коллегии ему пришлось уйти.

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