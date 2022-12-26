Как сделать, чтобы праздничная елка дольше не осыпалась? 1 26.12.2022, 17:18

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Советы профессионала.

Что делать с лесной красавицей после того, как вы принесли её с мороза в свой дом, «АиФ» рассказал директор компании по продаже ёлок Владислав Пухарев.

За сколько дней до Нового года купить ёлку, чтобы она не осыпалась?

Если мы говорим об обычной ёлочке, то стоит она от семи до 14 дней. И если вы хотите, чтобы она продержалась до Старого Нового года, значит, лучше покупать за несколько дней до праздника. Если купите раньше, то велика вероятность, что она осыплется.

Если ёлка промёрзла на базаре, то она после оттаивания дома не осыплется?

Для ёлки замёрзнуть, а потом оттаять нестрашно. Но надо, чтобы она постояла какое-то время в тепле: если вы попытаетесь устанавливать её замёрзшую, то у неё могут поломаться иглы и веточки. Обычно нужно два-три часа, чтобы мороз ёлку «отпустил», и она начала отдавать свой запах тому дому, в который попала.

Если хочется встретить Новый год на даче, то где будет лучше нарядить ёлку: в доме или на улице?

Конечно, на улице ей будет комфортнее. Чем холоднее и прохладнее место, где ёлка будет стоять, тем дольше она не будет осыпаться. Если температура близкая к нулю или ниже, то ёлка может простоять и два, и три месяца, с ней ничего не будет. И, наоборот: если температура выше 20-25 градусов, то без влаги велика вероятность, что она не простоит и неделю. То есть, если ставить в помещении, то чем дальше от отопительных приборов, тем дольше она простоит.

Но помните, что в целях безопасности, на неё не надо закреплять свечи с открытым пламенем.

Как ухаживать за ёлкой дома, чтобы она простояла максимально долго?

Если мы говорим об обычной ёлке, то она обычно стоит не больше двух недель. А вот пихта может стоять и месяц. При этом она не осыпается, только подсыхает. Обязательно надо ставить в подставку, в которую можно залить воду. И постоянно доливать, чтобы дерево могло пить. Если хотите, чтобы ёлка стояла очень долго, то покупайте в горшке с корневой системой. Она может постоять и несколько месяцев, но её тоже надо поливать.

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