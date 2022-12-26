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Украинские артиллеристы эффектно уничтожили БМП оккупантов

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  • 26.12.2022, 17:24
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Украинские артиллеристы эффектно уничтожили БМП оккупантов

Боевая машина россиян превратилась в факел.

В Луганской области украинские военные уничтожили боевую машину пехоты армии РФ.

Видео опубликовали на странице в Facebook Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что аэроразведка пограничников обнаружила вражескую БМП, которую затем уничтожили артиллеристы.

«В Луганской области аэроразведка ГПСУ обнаружила вражескую БМП. Координаты обнаруженной цели пограничники передали собратьям-артиллеристам ВСУ. Уже с первого выстрела «беха» была поражена мастерством «богов войны». Второй снаряд-настоящее файер-шоу для оккупантов!» – говорится в сообщении.

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