Украинские артиллеристы эффектно уничтожили БМП оккупантов

Украинские артиллеристы эффектно уничтожили БМП оккупантов1
- 26.12.2022, 17:24
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Боевая машина россиян превратилась в факел.
В Луганской области украинские военные уничтожили боевую машину пехоты армии РФ.
Видео опубликовали на странице в Facebook Государственной пограничной службы Украины.
Отмечается, что аэроразведка пограничников обнаружила вражескую БМП, которую затем уничтожили артиллеристы.
«В Луганской области аэроразведка ГПСУ обнаружила вражескую БМП. Координаты обнаруженной цели пограничники передали собратьям-артиллеристам ВСУ. Уже с первого выстрела «беха» была поражена мастерством «богов войны». Второй снаряд-настоящее файер-шоу для оккупантов!» – говорится в сообщении.