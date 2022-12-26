Вышли на свободу два политзаключенных, осужденных за «хороводы» в Бресте

Вышли на свободу два политзаключенных, осужденных за «хороводы» в Бресте1
- 26.12.2022, 17:42
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Они полностью отбыли свои сроки.
Политзаключенные Владимир Талатынник и Виталий Литвин полностью отбыли свои сроки и вышли на свободу. Они были осуждены по «хороводному делу» в Бресте, сообщают правозащитники.
Талатынник и Литвин — фигуранты брестского «дела хороводов», заведенного по событиям в городе 13 сентября 2020 года. Тогда протестующие вышли на проезжую часть, а их разогнал водомет.
Обоим мужчинам лукашенковские суды присудили по 1,5 года «химии».