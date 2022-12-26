«Автомошенник хотел меня развести на 5000 рублей» 26.12.2022, 17:56

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Белоруска рассказала, как сорвалась с крючка обманщика.

Подобных случаев было немало и в предыдущие годы, а в последнее время они только участились. Сценарий обмана зачастую схож: среди объявлений о продаже б/у авто появляется предложение по привлекательной цене, местом продажи обычно значится пригород, небольшой городок. «Продавец» убеждает потенциального покупателя по телефону, что на машину уже очередь — мол, закрепите серьезность своих намерений денежным переводом на карту. Читательница «Онлайнера» Елена столкнулась с похожим разводом и рассказала, как вышла из ситуации победителем.

— Автомобиль был выставлен на продажу по цене вдвое ниже рынка. На вопрос, где можно посмотреть машину, назывались города, которые максимально удалены от центра страны (Березовка, Кричев, Жлобин). Почему городов несколько? Потому что мы уже неоднократно наталкивались в интернете на этого мошенника (возможно, это группа). Сценарий всегда один: «продавец» говорит, что к нему уже едет покупатель, но если мы скинем предоплату, то он отменит этого клиента.

В самый первый раз мы попались. Радует одно: перевели всего 40 рублей и попросили обязательно выслать в мессенджер чек. Как только «продавец» получил перевод, он стал звонить в мессенджере и говорить, мол, просил 970 рублей, а не 40. Далее последовали непродолжительные споры и наезды со стороны неизвестного, обвинения в том, что мы его подвели. После объявление пропало с сайта, номер телефона автоматически стал несуществующим.

После этого мы еще трижды находили подобные объявления. Схема была такой же. Если вкратце, беседы были следующими:

1. Попросили предоплату 970 рублей. Муж решил поговорить по душам и спросил, сколько людей уже развел этот товарищ. На что он спокойно ответил: «Человек 200» и сообщил, что сам из Перми (не уверена в правдивости данной информации). Закончился разговор тем, что обманщик сказал, что мы ему мешаем работать.

2. Следующая история, и вновь просят 970 рублей. Только мы решили, получив реквизиты, направить их следователю. Переслали информацию вместе со скриншотом объявления о продаже авто, телефоном и аудиозаписью разговора, объяснив ему предварительно, что орудуют обманщики.

Недавно мы в третий столкнулись с похожей схемой, решили повеселиться. Псевдопродавец сказал, что находится в Жодино. По нашей просьбе назвал точный адрес. А когда мы сказали, что находимся в 5 минутах езды от этого адреса (разумеется, это было не так), резко сказал: «Я тебя обманул, я в Минске». И попросил очередные 970 рублей. Мы сказали, что переведем, главное, чтобы он машину для нас приберег. Получив реквизиты, сказали, что с этой картой что-то не так, мол, перевод не хочет проходить. Он выслал реквизиты «жены». Мы сказали, что снова какая-то ошибка. В этот момент мы специально создали некорректную операцию в ЕРИП, чтобы сделать скриншот экрана об ошибке перевода. Продавец выслал реквизиты «брата». Параллельно мы пересылали все данные следователю, отметив, что карты свежие, действительны до 2027 года. Карты открыты в сентябре, октябре и ноябре 2022 года.

Соврали продавцу, что оплату в 970 рублей провели. Тот стал убеждать, что просил не 970, а 4970. И просил скинуть еще хотя бы 2000 рублей, периодически запрашивая чек о первой проведенной операции. Откладывали этот момент часа четыре. Он уже и встречу нам назначил. Когда мы сказали, что уже якобы на месте, город пребывания авто резко поменялся — на Жлобин. То есть пытался убедить, что и сумму, и адрес мы расслышали неверно. В итоге обманщик добрался до банкомата и позвонил в расстроенных чувствах: на счету 0. Когда он все понял, был уже вечер. Ругался он долго, но надеемся, это помогло хоть кого-то уберечь от развода.

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