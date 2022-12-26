После ночных взрывов Россия начала переброску стратегической авиации с «Энгельса» 26.12.2022, 18:12

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Именно эти самолеты активно использовались для пусков ракет по Украине.

В ночь на 26 декабря на военном аэродроме «Энгельс» возле Саратова произошли взрывы. Именно на этом аэродроме находилась стратегическая авиация, бомбившая энергетические объекты Украины.

Об этом информируют OSINT-исследователи «Monitor».

Они сообщают, что после ночных взрывов россияне решили перебросить стратегическую авиацию. В небе находятся минимум 6 самолетов.

«На данный момент идет переброска нескольких бортов с «Энгельса» на другие аэродромы, в частности «Украинка» на дальнем востоке РФ», - говорится в сообщении.

Исследователи напрямую связывают активность вражеской авиации с ночными взрывами.

Следует отметить, что именно аэродром «Энгельс-2» российские оккупанты используют для массированных обстрелов энергетической инфраструктуры Украины. По последним данным, на нем находилось около двух десятков стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160.