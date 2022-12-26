Внеземное Рождество: как астронавты отмечают праздник в космосе 26.12.2022, 18:45

Первое празднование состоялось 54 года назад.

Еще в 1968 году астронавты лунной миссии «Аполлон-8» стали первыми людьми, которые отметили Рождество в космосе. С тех пор эта традиция является очень важной составляющей отдыха астронавтов теперь уже на МКС. Издание Daily Mail собрало самые интересные изображения, на которых можно увидеть, как именно экипажи разных космических станций отмечали этот праздник.

В 2020 году астронавты на МКС создали удивительную атмосферу праздника с помощью проекции горящего очага, в котором сгорает "рождественское полено"

Фото: NASA

В 1968 году к Луне отправился второй пилотируемый космический корабль в рамках миссии «Аполлон-8» с Джеймсом Ловеллом, Уильямом Андерсом и Фрэнком Борманом из NASA на борту. В результате этого полета люди впервые смогли выйти на окололунную орбиту и показать всем жителям Земли, как выглядит их родная планета, если смотреть на нее с окрестностей Луны.

Еще эта миссия запомнилась тем, что впервые астронавты смогли встретить Рождество в космосе. Фрэнк Борман во время праздничной связи с Землей, описывал Луну как огромную, одинокую и неприступную.

Первый снимок Земли с окололунной орбиты, котрый сделали астронавты миссии "Аполлон-8"

Фото: NASA

Спустя пять лет, в 1973 году, люди отпраздновали первое Рождество на борту космической станции. Три члена экипажа американской станции Skylab, Джеральд Карр, Уильям Поуг и Эдвард Гибсон на низкой околоземной орбите построили рождественскую елку из остатков пищевых контейнеров и украсили ее подручными материалами.

С тех пор традиция отмечать Рождество в космосе сохраняется на протяжении десятилетий, когда астронавты поют песни, обмениваются подарками, украшают теперь уже МКС праздничными носками для подарков и смотрят рождественские фильмы, чтобы поднять себе настроение на высоте в несколько сотен километров над Землей.

Издание Daily Mail собрало самые интересные изображения, на которых можно увидеть, как именно экипажи разных космических станций отмечали этот праздник. На изображении ниже можно увидеть, как выглядела самая первая рождественская елка в космосе, которую создал в 1973 году экипаж первой американской космической станции Skylab.

Три члена экипажа американской станции Skylab, Джеральд Карр, Уильям Поуг и Эдвард Гибсон на низкой околоземной орбите построили рождественскую елку из остатков пищевых контейнеров и украсили ее подручными материалами

Фото: NASA

Самая первая рождественская елка в космосе, которую создал в 1973 году экипаж первой американской космической станции Skylab

Фото: NASA

На следующем снимке показан экипаж МКС, который в 2012 году встречал Рождество в космосе. Астронавты серьезно подошли к украшению станции и поместили здесь, кроме традиционных праздничных элементов еще и настоящую елку. А астронавт NASA Кевин Форд даже взял с собой на орбиту гитару и играл на ней во время встречи Рождества.

На Рождество члены экипажа МКС всегда носят праздничные шапки, а поскольку астронавты пребывают в невесомости, то кончики шапок всегда торчат вверх

Фото: NASA

На Рождество члены экипажа МКС всегда носят праздничные шапки, а поскольку астронавты пребывают в невесомости, то кончики шапок всегда торчат вверх. На изображении ниже показано, как отмечали праздник с искусственной елкой в 2011 году.

В 2020 году астронавты на МКС создали удивительную атмосферу праздника с помощью проекции горящего очага, в котором сгорает «рождественское полено». Эта традиция распространена в Европе и США и такой очаг зажигают в домах в канун Рождества.

Астронавт NASA Кевин Форд даже взял с собой на орбиту гитару и играл на ней во время встречи Рождества

Фото: NASA

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