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В Климовичах загорелось общежитие

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  • 26.12.2022, 18:49
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В Климовичах загорелось общежитие

Спасатели эвакуировали 20 человек, в том числе 7 детей.

В общежитии в Климовичах случился пожар. Работники МЧС эвакуировали из горящего здания 20 человек.

«В 15.21 системой автоматической пожарной сигнализации „Молния“ был обнаружен пожар в пятиэтажном общежитии УКП „Коммунальник“ по улице Ленина в Климовичах. Подразделения МЧС оперативно прибыли к месту вызова. Из-за горящего кресла в комнате на третьем этаже создалось сильное задымление», — рассказали в МЧС.

Спасатели эвакуировали 20 человек, в том числе 7 детей. Никто не пострадал.

Причина пожара устанавливается.

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