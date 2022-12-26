В Климовичах загорелось общежитие

В Климовичах загорелось общежитие1
- 26.12.2022, 18:49
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Спасатели эвакуировали 20 человек, в том числе 7 детей.
В общежитии в Климовичах случился пожар. Работники МЧС эвакуировали из горящего здания 20 человек.
«В 15.21 системой автоматической пожарной сигнализации „Молния“ был обнаружен пожар в пятиэтажном общежитии УКП „Коммунальник“ по улице Ленина в Климовичах. Подразделения МЧС оперативно прибыли к месту вызова. Из-за горящего кресла в комнате на третьем этаже создалось сильное задымление», — рассказали в МЧС.
Спасатели эвакуировали 20 человек, в том числе 7 детей. Никто не пострадал.
Причина пожара устанавливается.