Путин придумал новую должность для Медведева

Путин придумал новую должность для Медведева19
- 26.12.2022, 18:58
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Чем он будет заниматься?
Правитель России Путин создал новую должность своего первого зама в военно-промышленной комиссии РФ, сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента РФ.
Из соответствующего, подписанного Путиным указа следует, что новую должность заместителя президента в военно-промышленной комиссии Российской Федерации займет экс-глава страны Дмитрий Медведев.
Уточняется, что подобная должность в России появилась впервые.
Согласно документу, первый заместитель председателя комиссии может создавать советы и рабочие группы по вопросам деятельности военно-промышленной комиссии.