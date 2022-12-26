Путин придумал новую должность для Медведева 19 26.12.2022, 18:58

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Чем он будет заниматься?

Правитель России Путин создал новую должность своего первого зама в военно-промышленной комиссии РФ, сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента РФ.

Из соответствующего, подписанного Путиным указа следует, что новую должность заместителя президента в военно-промышленной комиссии Российской Федерации займет экс-глава страны Дмитрий Медведев.

Уточняется, что подобная должность в России появилась впервые.

Согласно документу, первый заместитель председателя комиссии может создавать советы и рабочие группы по вопросам деятельности военно-промышленной комиссии.

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