В Барановичах мужчина спрыгнул с балкона и избил водителя 2 26.12.2022, 19:10

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Ему показалось, что в машине сидела бывшая девушка.

В Барановичах мужчина спрыгнул с балкона и несколько раз ударил по лицу местного жителя, который сидел в своем автомобиле, сообщили в УВД Брестского облисполкома.

Инцидент произошел днем около подъезда одного из многоэтажных домов. Мужчина выпрыгнул с балкона первого этажа, подошел к автомобилю, открыл водительскую дверь и несколько раз ударил 27-летнего местного жителя кулаком по лицу.

Сотрудники милиции установили личность хулигана. Им оказался неработающий 35-летний житель Барановичей. Ранее он был судим за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения и хулиганство.

Как пояснил задержанный, ему показалось, что в машине сидела его бывшая девушка.

Следователи по факту случившегося возбудили уголовное дело.

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