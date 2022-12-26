Один из самых богатых депутатов России покончил с собой в Индии 18 26.12.2022, 19:14

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Павел Антов

Двумя днями ранее там же умер его друг.

Депутат законодательного собрания Владимирской области Павел Антов умер в возрасте 65 лет в Индии, говорится на сайте регионального парламента.

О его смерти также сообщил индийский телеканал NDTV. По его данным, турист Павел Антов погиб, упав с третьего этажа отеля в районе Раягада штата Одиша 25 декабря. Он мог покончить с собой, так как был подавлен из-за смерти друга, предположили в полиции. Однако следствие рассматривает и другие версии.

За два дня до смерти Антова ушел из жизни его попутчик, которого канал называет Владимиром Быдановым. Его нашли мертвым в номере гостиницы, где они остановились. По данным телеканала, погибшие путешествовали вместе с гидом и еще двумя людьми. Все вместе они в заселились в отель 21 декабря.

Попутчик Антова — это 61-летний предприниматель из Йошкар-Олы Владимир Быданов, уточняет владимирское «Зебра ТВ».

При этом генконсул России в Калькутте Алексей Идамкин заявил «РИА Новости», что дело первого погибшего россиянина уже закрыто и в смерти двух граждан России не нашли ничего подозрительного.

«Мы в курсе смертей двух граждан России. Находимся на связи с родственниками этих людей и полицейского управления города, где это произошло», — сказал он агентству. Тело первого погибшего уже кремировано, добавил Идамкин.

Антов дважды попадал в список богатейших госслужащих Forbes, в 2019 году журнал даже назвал его самым богатым депутатом России. Его состояние тогда оценили в 9,9 млрд рублей.

Он родился в подмосковном городе Воскресенске, а с 1980-х живет во Владимире. В 2000-х он основал производителя мясной и колбасной продукции «Владимирский стандарт». Сейчас ему принадлежит 5% в этой компании.

В заксобрании Владимирской области Антов представлял «Единую Россию», он был председателем комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии.

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