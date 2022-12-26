закрыть
26 декабря 2022, понедельник, 20:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Apple запретила российским операторам адаптировать новые iPhone под свою связь

2
  • 26.12.2022, 19:39
  • 2,158
Apple запретила российским операторам адаптировать новые iPhone под свою связь

Речь идет о поддержке функций VoLTE и VoWiFi.

Российские операторы мобильной связи не смогли договориться с компанией Apple после того, как она покинула рынок РФ, и не смогут адаптировать новые смартфоны для потребителей в России.

Об этом сообщает Telegram-канал российского издания «КоммерсантЪ».

Apple запретила адаптировать смартфоны iPhone 14 под сети операторов связи в России. Речь идет о поддержке функций VoLTE и VoWiFi на своих сетях, ограниченных компаниями для россиян.

«Эти функции улучшают качество связи, кроме того, на звонки через VoLTE в крупных городах России приходится более 60% голосового трафика. Также для россиян, пользующихся iPhone 14, недоступна высококачественная передача голоса, а раздача интернета с телефона требует ручной настройки», - уточнило издание.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

На белорусских предприятиях царит хаос
На белорусских предприятиях царит хаос Артем Черников
Свабоду не здабудзеш заклінаннямі
Свабоду не здабудзеш заклінаннямі Андрэй Саннікаў
Операция по принуждению к «спецоперации»
Операция по принуждению к «спецоперации» Ирина Халип
План войны Путина на 2023 год
План войны Путина на 2023 год Юрий Бутусов