Японию замело снегом 1 26.12.2022, 19:54

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Большое количество погибших и раненых.

Сильный снег на значительной части Японии унес жизни 17 человек и ранил более 90 человек. Многие населенные пункты обесточены.

Об этом сообщает The Guardian.

Как сообщает метеослужба Японии, на которую ссылается The Guardian, начиная с прошлой недели, мощные зимние фронты обусловили сильный снегопад в северных регионах страны, который остановил сотни транспортных средств на автодорогах, задержал службы доставки и повлек 11 смертей по состоянию на субботу, 24 декабря. Сегодня, 26 декабря, число погибших возросло до 17 и ранено до 93 человек.

По информации официальных лиц, немало летальных исходов вызвано падением людей с крыш или их захоронением под толстыми грудами сползающего с крыш снега. Муниципалитеты призвали жителей быть осторожными во время уборки снега и не работать в одиночку.

Во многих районах северо-восточной Японии количество снега в три раза превышает средний показатель за сезон. Разрушены линии электропередач на самом северном острове Японии, без света остались около 20 тысяч домов.

На севере страны также приостановлено движение десятков поездов и рейсов, но уже сегодня сообщение в основном восстановлено.

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