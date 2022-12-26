Белорусские пограничники открыли на границе с Украиной заставу модульного типа 26.12.2022, 20:06

Фотофакт.

Торжественное открытие пограничной заставы «Гдень» состоялось 26 декабря в одноименной деревне Брагинского района, сообщили в Госпогранкомитете.

Все объекты заставы находятся в 18 компактных многофункциональных модулях, которые оснащены системами жизнеобеспечения, автономными источниками питания и другим необходимым имуществом для комфортного проживания и эффективного выполнения пограничниками служебных задач.

В помещениях установлена бытовая техника и мебель, имеется баня и душевые кабинки. На территории пограничной заставы оборудованы места для хранения и ремонта техники, вольеры для служебных собак. Для проведения занятий с военнослужащими создан городок пограничной службы и спортивные объекты.

«За 10 лет на участке Гомельской пограничной группы появилось 11 застав. Первые подразделения, выходившие на охрану границы, размещались в палатках и несли службу в непростых условиях. Сегодняшняя модульная застава „Гдень“ — пример того, как можно в полевых условиях создать комфортные условия для службы и быта личного состава», — заявил на открытии заставы председатель Госпогранкомитета Игорь Буткевич.

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