Президент Чехии: Россию заставят покинуть территорию Украины 4 26.12.2022, 20:24

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Милош Земан

Об этом Милош Земан заявил в рождественском послании.

Президент Чехии Милош Земан в своем последнем рождественском послании рассказал, чем, по его мнению, закончится война в Украине. Текст речи опубликован на странице Земана в Facebook 26 декабря.

В своей речи Земан назвал вторжение России в Украину самым значимым событием уходящего года. Он упомянул, что всегда был сторонником правильных экономических отношений с Россией, в основном за счет поставок относительно дешевого энергетического сырья. Однако, по его словам, в некоторых ситуациях экономические интересы должны уступить место интересам безопасности.

«Эта агрессия угрожает глобальной безопасности, а значит, и безопасности Чешской Республики. Поэтому я полностью поддерживаю помощь Чехии борющейся Украине и считаю, что рано или поздно давление свободных стран вынудит Россию покинуть территорию Украины», – сказал президент Чехии.

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