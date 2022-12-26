Белоруска-шпион стала одним из главных персонажей сериала Netflix «Рекрут» 10 26.12.2022, 20:34

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Шпионку «белорусским» именем Макс Васильевна Меладзе сыграла британская актриса Лора Хэддок.

Netflix выпустил сериал под названием «Рекрут», в котором один из главных персонажей – белоруска-шпионка ЦРУ. Первый сезон, в котором 8 серий, вышел в середине декабря 2022 года, пишет belarus.kp.ru.

Шпионку с «типичным» белорусским именем Макс Васильевна Меладзе сыграла британская актриса Лора Хэддок (зрители могли запомнить ее по фильму «Белые линии»). Макс, являлась шпионкой ЦРУ, долгое время жила в Минске, где обзавелась связями с русской мафией. Затем она переехала в США, где попала в тюрьму за убийство. Макс шантажирует главного героя, молодого юриста ЦРУ тем, что готова раскрыть секреты этого ведомства, чтобы вырваться на волю. Юрист пытается не допустить утечки информации и втягивается в криминальную переделку…

Из фильма становится понятно, что родилась героиня в Бобруйске, все ее родственники — родители, братья и сестры, муж — умерли. Кроме того, в записной книжке шпионки среди записей можно заметить слова «Беларусбанк», магазин «Первая полоса», «г. Могилев», а рядом телефонный номер с реальным кодом этого города.

И хотя Беларусь в фильме упоминается довольно часто, а сюжет от и дело отсылает Макс во времена, когда она жила в Минске, узнаваемых зданий и проспекта вы не увидите. Все просто — съемочная группа в Беларусь и не приезжала, ограничившись Монреалем, Канадой и Лос-Анджелесом.

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