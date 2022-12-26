Лукашенко прилетел в РФ и заявил, что он «питерский»21
- 26.12.2022, 20:47
- 16,006
Узурпатор заявил, что он прилетел в Санкт-Петербург с «средним» настроением.
Александр Лукашенко, который находится в России с рабочим визитом, 26 декабря прилетел в Санкт-Петербург, сообщила его пресс-служба.
Лукашенко прилетел в Россию 24 декабря, в Санкт-Петербург он прибыл для участия в неформальном саммите лидеров стран СНГ, который начался сегодня и завершится 27 декабря.
Cаммит проходит в библиотеке имени экс-президента РФ Бориса Ельцина.
Также Telegram-канал опубликовал видео, где Лукашенко отвечает на вопросы журналистов. Судя по релизу пресс-службы узурпатора, это происходило на входе в здание библиотеки перед началом саммита.
На одном из видео Лукашенко спросили, не замерз ли он. Тот ответил жестом, подняв большой палец вверх и добавил: «Я же питерский». Эта же журналистка спросила у него о настроении. «Среднее, – ответил Лукашенко. – [Почему?] Ну а.... Лучше не может быть, а в Новый год будет самое хорошее».