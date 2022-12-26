В Минске закрывается белорусскоязычное кафе «Апостраф»2
- 26.12.2022, 21:09
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Продержаться ему удалось лишь чуть больше года.
Причина закрытия кафе «Апостраф» не сообщается, но последним рабочим днем для него станет 13 января.
«С большим сожалением и болью на сердце вынуждены сообщить вам о нашем закрытии. Да, «Апостраф» закроет свои двери и перестанет существовать. Но последний рабочий день будет только 13.01.2023. а пока ждем на чашечку кофе», — написали в инстаграме владельцы кафе.
Кафе «Апостраф» на улице Алибегова, 28 (это микрорайон «Юго-Запад») открылось 30 октября прошлого года. Таким образом, продержаться ему удалось лишь чуть больше года.