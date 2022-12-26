Белорусский гандболист Королек перейдет в лучший клуб мира 26.12.2022, 21:26

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Он поддержал белорусский народ и выступил против войны.

По информации «Белсата», 26-летний линейный Артем Королек, который поддержал белорусский народ и выступил против войны, летом перейдет в лучший клуб мира по гандболу – испанскую Barcelona. Контракт пока не подписали, но предварительных договоренностей уже достигли.

Артем Королек выступает в польском клубе Łomża Vive уже пять лет и играл с этой командой все, что можно было: Лигу чемпионов, чемпионат и Кубок Польши. И хотя у Королька контракт до 2025 года, он хочет сменить обстановку. Сейчас для этого лучшее время. У польского клуба могут начаться финансовые проблемы: с января 2023 года Кельце теряет спонсорство с компанией Van Pur, владельцем пивоваренного бренда Łomża. Контракт, заключенный летом 2020-го на 4 года, расторгнут по инициативе спонсора. Теперь чемпиону Польши нужно искать деньги на вторую половину этого сезона и на следующий.

В Barcelona Королек должен сменить француза Людовика Фабрегаса, который летом идет в венгерский Veszprém.

«Я считаю это абсолютно нормальным. В спорте всегда так: сегодня я здесь, а завтра уже в другом месте. Мы все профессионалы и желаем лучшего себе и своим семьям. Barcelona, Kiel, Veszprém – лучшие команды мира, все хотят перейти в эти клубы. Никто не может отобрать у игрока мечту перейти в большой клуб», – так переход Королька в Barcelona прокомментировал главный тренер Талант Дуйшебаев в интервью.

Артем Королек еще в августе 2020 года выступил против насилия силовиков и называл происходящее в Беларуси ненормальным и противозаконным. В своих социальных сетях выкладывал снимки с бело-красно-белым флагом и Погоней, поддержал Елену Левченко и выставил свою игровую футболку на аукцион, деньги за которую передал Белорусскому фонда спортивной солидарности. А позже высказался против войны.

Напомним, что в начале этого сезона Łomża Vive покинул еще один белорус, который поддерживал белорусский народ: Владислав Кулеш сейчас в выступает за немецкий Burgdorf.

Королек станет вторым белорусом, который будет выступать в Barcelona. С 2009 по 2015 год за каталонский клуб выступала звезда нашего гандбола Сергей Рутенко. В свое время полусредний был даже самым дорогим игроком клуба. Игровую карьеру Рутенко закончил в 2016-м и занялся продажей удобрений, а в 2020-м открыто поддерживал силовиков, подписал провластное письмо. Также постоянно Рутенко был на стороне России. Сейчас он возглавляет Беларусскую федерацию тенниса.

После нападения России на Украину сборные команды Беларуси и России, а также клубы из их стран получили бан и не могут выступать в официальных международных соревнованиях. В результате эти две страны создают совместные и устраивают товарищеские игры, как это будет 5-6 января, когда Россия и Беларусь сыграют в Москве.

При этом Королек продолжает играть за сборную Беларуси. В интервью «Зеркалу» он отметил:

«Я играю не за власть, а репрезентирую страну, белорусов, партнеров из команды, себя. Когда выхожу на площадку, то думаю о родителях, своей девушке, болельщиках, которые смотрят на меня в этот момент и переживают».

Переехать в европейский клуб, чтобы не потерять карьеру, – единственный шанс для белорусского гандболиста. Сразу три белоруса выступают в групповом раунде Лиги чемпионов. Кроме Королька, это Никита Вайлупов, который летом перешел из «Мешкова» (Брест) в венгерский Veszprém, и линейный Вячеслав Бохан, который также летом сменил минский СКА на бухарестское «Динамо».

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