Уволенному со скандалом экс-директору «Мотовело» нашли новую должность 5 26.12.2022, 22:06

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Николай Ладутько

Ладутько подыскали «хомут на шею».

В августе Александр Лукашенко устроил на мотовелозаводе разнос из-за провала локализации производства. Он потребовал назначить замену директору предприятия Николаю Ладутько, а для того в свою очередь подыскать «пенсионную должность, но тоже хомут на шею». Теперь стало известно, что такая должность нашлась — уволенный руководитель занял пост зампредседателя «Мінскай спадчыны».

Бывший глава ОАО «Мотовело», экс-глава Мингорисполкома Николай Ладутько теперь делает карьеру на коммунальном строительно-эксплуатационном унитарном предприятии «Мінская спадчына» — он занимает там пост первого заместителя директора, сообщает сайт организации.

«Мінская спадчына» специализируется на строительстве, реконструкции и реставрации объектов в центре Минска — например, на балансе предприятия находится закрытый после пожара Красный костел.

До недавнего времени Ладутько работал генеральным директором «Мотовело» — на эту должность он был назначен в 2015 году после ареста владельцев и руководства предприятия. В период его руководства мотовелозавод был признан банкротом. Еще ранее Ладутько несколько лет возглавлял Мингорисполком.

В августе 2022-го Ладутько был со скандалом уволен с должности гендиректора «Мотовело» — в отставку его отправил лично Александр Лукашенко, который во время визита на предприятие раскритиковал провал поручений по локализации производства.

— Вот, что я был год назад, то и осталось, — заявил тогда Лукашенко. — Сюда надо искать молодого быстрого директора, а ему (Николаю Ладутько. — Прим. ред.) найти пенсионную должность, но тоже хомут на шею.

Чиновники из пула Лукашенко попытались оправдать низкие темпы локализации тем, что предприятие проводит модернизацию, ждет оборудование.

— Причина в том, что медленно шевелитесь. Медленно, а он (Ладутько. — Прим. ред.) уже бежать не может и не хочет. Ну зачем ему. Значит, внесешь кандидатуру лично, — заявил Лукашенко, обращаясь к зампредседателя Мингорисполкома Надежде Лазаревич.

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