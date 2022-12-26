США разработали спецплан подготовки Patriot для Украины
- 26.12.2022, 22:38
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ЗРК будут размещены в Украине менее чем за полгода.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что правительство США разработало специальный план для ускоренной подготовки украинских военных к работе на системах Patriot.
Об этом сообщает Associated Press.
Кулеба рассказал изданию, что правительство США разработало специальный план подготовки ракетной батареи Patriot, которая заработает в Украине гораздо меньше чем за шесть месяцев. Он также отметил, что обычно обучение занимает до года.
Министр также добавил, что он «абсолютно доволен» результатами визита президента Владимира Зеленского в США на прошлой неделе.
Напомним, 21 декабря Соединенные Штаты Америки объявили очередной пакет военной помощи Украине. Кроме того, в него вошла система противоракетной обороны Patriot.