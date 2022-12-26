закрыть
26 декабря 2022, понедельник, 23:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

США разработали спецплан подготовки Patriot для Украины

  • 26.12.2022, 22:38
  • 1,998
США разработали спецплан подготовки Patriot для Украины

ЗРК будут размещены в Украине менее чем за полгода.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что правительство США разработало специальный план для ускоренной подготовки украинских военных к работе на системах Patriot.

Об этом сообщает Associated Press.

Кулеба рассказал изданию, что правительство США разработало специальный план подготовки ракетной батареи Patriot, которая заработает в Украине гораздо меньше чем за шесть месяцев. Он также отметил, что обычно обучение занимает до года.

Министр также добавил, что он «абсолютно доволен» результатами визита президента Владимира Зеленского в США на прошлой неделе.

Напомним, 21 декабря Соединенные Штаты Америки объявили очередной пакет военной помощи Украине. Кроме того, в него вошла система противоракетной обороны Patriot.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

На белорусских предприятиях царит хаос
На белорусских предприятиях царит хаос Артем Черников
Свабоду не здабудзеш заклінаннямі
Свабоду не здабудзеш заклінаннямі Андрэй Саннікаў
Операция по принуждению к «спецоперации»
Операция по принуждению к «спецоперации» Ирина Халип
План войны Путина на 2023 год
План войны Путина на 2023 год Юрий Бутусов