Белорусская таможня перешла на усиленный режим работы 26.12.2022, 22:49

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Из-за скопления транспорта на границе.

Белорусские таможенники перешли на усиленный режим работы из-за скопления транспорта на границе.

Государственный таможенный комитет объясняет очереди на границе намеренными действиями стран ЕС по сдерживанию транспортных потоков и предпраздничными днями.

«При этом возросло не только количество следующих через границу легковых авто и автобусов, но и перемещаемых товаров, которые граждане спешат приобрести на европейских рождественских распродажах», – сообщает ГТК.

В пункте пропуска «Брест» на въезд в Беларусь таможня в среднем оформляет до 800 автомобилей в сутки в пункте пропуска «Брест». Время ожидания на зеленом коридоре составляет около 30 минут, на красном – 1,5 часа. Очередь на выезд из Польши в этом пункте пропуска составляет около 200 легковых автомобилей.

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