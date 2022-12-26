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На одесский пляж выбросило вещи из потопленного российского крейсера «Москва»

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  • 26.12.2022, 23:01
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На одесский пляж выбросило вещи из потопленного российского крейсера «Москва»

Фотофакт.

На одесское побережье волны вынесли несколько пакетов с «питьевой аварийной водой». Очередные артефакты, оставшиеся от погибших вражеских моряков из уничтоженного в апреле российского ракетного крейсера «Москва». Ранее моряки выловили и передали пограничникам спасательный круг и световой буй из российского крейсера «Москва».

Об этом пишет «Думская».

«Одессит Денис Канин обнаружил пакеты на пляже на 8-й станции Большого Фонтана. Они были произведены в Санкт-Петербурге и одобрены российским морским регистром судоходства. Отметим, такие пакеты входят в наборы для выживания, хранящиеся в спасательных шлюпках и на надувных плотах», – говорится в сообщении.

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