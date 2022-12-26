В России 20-летний призывник вскрыл вены в военкомате 26.12.2022, 23:19

Парень пришел по повестке вместе с матерью.

В Сыктывкаре 20-летний призывник вскрыл себе вены на глазах сотрудников военкомата, пишет телеграм-канал «7*7». В Министерстве здравоохранения его поступок назвали «шантажом».

Министерство здравоохранения Республики Коми подтвердило произошедшее, однако, по их мнению, парень пытался вскрыть вены лезвием ради «шантажа». В чем конкретно заключался шантаж — не пояснили. Сейчас призывник находится в психиатрической больнице в удовлетворительном состоянии. Очевидцы сообщают, что он потерял много крови.

Парень пришел по повестке осеннего призыва вместе с матерью.

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