Белорусские пограничники помогают не только мигрантам, но и контрабандистам 26.12.2022, 23:21

иллюстрационное фото

Об этом сообщил заместитель главы Пограничной службы Литвы.

В Литве заявили, что белорусские пограничники помогают не только мигрантам, но и контрабандистам. Заместитель главы Пограничной службы Литвы Римантас Пятраускас ссылается на данные, собранные его подчинёнными за 2022 год, пишет Delfi.

«Количество переправляемых сигарет уменьшилось, но количество таких случаев увеличилось, — говорит Пятраускас. — Это характерно практически для всего участка границы с Беларусью».

Контрабанду из Беларуси в Литву переправляют дронами, по воде и через погранпереходы. Литовская сторона заявляет, что «белорусские пограничники занимают нейтральную позицию».

Что касается мигрантов, то литовские пограничники насчитали за год около 500 попыток повреждения забора на границе. Обычно это происходит в местах, в которых ещё не установлено видеонаблюдение. Римантас Пятраускас говорит, что имеет данные о помощи белорусских пограничников мигрантам — они формируют их группы, помогают разрушать забор и переправляться в Литву. Поэтому «агрессивная политика Беларуси в отношении Литвы и ЕС» не дает «никакой надежды, возможности расслабиться».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».