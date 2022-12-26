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Белорусские пограничники помогают не только мигрантам, но и контрабандистам

  • 26.12.2022, 23:21
Белорусские пограничники помогают не только мигрантам, но и контрабандистам
иллюстрационное фото

Об этом сообщил заместитель главы Пограничной службы Литвы.

В Литве заявили, что белорусские пограничники помогают не только мигрантам, но и контрабандистам. Заместитель главы Пограничной службы Литвы Римантас Пятраускас ссылается на данные, собранные его подчинёнными за 2022 год, пишет Delfi.

«Количество переправляемых сигарет уменьшилось, но количество таких случаев увеличилось, — говорит Пятраускас. — Это характерно практически для всего участка границы с Беларусью».

Контрабанду из Беларуси в Литву переправляют дронами, по воде и через погранпереходы. Литовская сторона заявляет, что «белорусские пограничники занимают нейтральную позицию».

Что касается мигрантов, то литовские пограничники насчитали за год около 500 попыток повреждения забора на границе. Обычно это происходит в местах, в которых ещё не установлено видеонаблюдение. Римантас Пятраускас говорит, что имеет данные о помощи белорусских пограничников мигрантам — они формируют их группы, помогают разрушать забор и переправляться в Литву. Поэтому «агрессивная политика Беларуси в отношении Литвы и ЕС» не дает «никакой надежды, возможности расслабиться».

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