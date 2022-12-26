Состояние «короля футбола» Пеле резко ухудшилось
- 26.12.2022, 23:33
- 3,488
Он попрощался с семьей и друзьями.
Менеджер спортсмена рассказал, что Пеле собрал родственников перед смертью. По его словам, состояние 82-летней легенды футбола ухудшается с каждым днем.
«Легенда футбола медленно проигрывает битву с раком. Семья говорит, что его состояние все хуже и хуже», — написал спортивный менеджер Фрэнк Халид в твиттере.
Ранее сообщалось, что 22 декабря состояние здоровья Пеле ухудшилось на фоне почечной и сердечной дисфункции. Его дочь Келли Насименту опубликовала в инстаграме фотографию с отцом в больничной палате.
«Мы все еще здесь, в борьбе и с верой. Еще одна ночь вместе», — написала она.
Трехкратный чемпион мира и один из величайших игроков в истории футбола Пеле с 29 ноября находится в больнице имени Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу. Он проходит лечение от рака толстой кишки, опухоль удалили в декабре 2021 года.
Тем временем родной клуб Пеле «Сантос», в котором он играл практически всю карьеру, уже готовится к его похоронам.
В «Сантосе» поставили большую палатку рядом со стадионом и изготовили золотой гроб с изображениями легендарного футболиста.