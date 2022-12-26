Состояние «короля футбола» Пеле резко ухудшилось 26.12.2022, 23:33

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Он попрощался с семьей и друзьями.

Менеджер спортсмена рассказал, что Пеле собрал родственников перед смертью. По его словам, состояние 82-летней легенды футбола ухудшается с каждым днем.

«Легенда футбола медленно проигрывает битву с раком. Семья говорит, что его состояние все хуже и хуже», — написал спортивный менеджер Фрэнк Халид в твиттере.

Ранее сообщалось, что 22 декабря состояние здоровья Пеле ухудшилось на фоне почечной и сердечной дисфункции. Его дочь Келли Насименту опубликовала в инстаграме фотографию с отцом в больничной палате.

«Мы все еще здесь, в борьбе и с верой. Еще одна ночь вместе», — написала она.

Трехкратный чемпион мира и один из величайших игроков в истории футбола Пеле с 29 ноября находится в больнице имени Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу. Он проходит лечение от рака толстой кишки, опухоль удалили в декабре 2021 года.

Тем временем родной клуб Пеле «Сантос», в котором он играл практически всю карьеру, уже готовится к его похоронам.

В «Сантосе» поставили большую палатку рядом со стадионом и изготовили золотой гроб с изображениями легендарного футболиста.

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