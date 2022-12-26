Украина начинает серийное производство дрона «Довбуш» 1 26.12.2022, 23:39

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Особенностью БПЛА является то, что он недоступен для вражеских ПВО.

Украина начинает массовое производство нового украинского разведывательного дрона Довбуш Т10, который с начала войны проходил тестирование на переднем крае. Об этом сообщил организатор проекта по производству беспилотников, соучредитель Monobank Владимир Яценко в эфире 1+1, передает korrespondent.net.

«Если мы начинали с мощности несколько в день, то сейчас открыли новое производство, которое находится, к сожалению, не в Украине, а в одной из стран Европы, где мы производим очень много комплектующих. То есть мы перешли от закупки в китайском супермаркете к собственному производству, и сегодня могу сказать, что это сверхтехнологичное производство. Для этого мы ждали оборудование почти шесть месяцев. И сейчас будет уже не 1-2-3 беспилотника в день, а больше десяти. Это очень серьезное количество, которое будет, безусловно, значимо для наших вооруженных сил», - заявил он.

По словам Яценко, благодаря новейшему программному обеспечению и спецоборудованию этот украинский дрон недоступен для вражеских сил РЭБ и ПВО. Кроме того, Довбуш можно модернизировать в ударный дрон. Слабое место — как и у всех БПЛА — чувствительность к погодных условиям.

«Что касается необходимого количества постоянно работающих на фронте беспилотников, моя оценка не изменилась за последние месяцы - нужно 500-600 БПЛА, которые бы контролировали территорию 24/7. То есть минимум один беспилотник на 10 км фронта, который тянется более тысячи километров. К примеру, под Бахмутом сейчас враг использует приборы ночного видения, они атакуют и ночью, поэтому нужно постоянно работать. Если раньше были большие скопления войск и техники врага, то сейчас это небольшие диверсионные группы, которые нужно обнаруживать. Поэтому мы приступили к массовому производству», - добавил организатор проекта.

Кроме того, Яценко заявил, что через несколько месяцев Украина приблизится к созданию высокоточного оружия — ударных беспилотников, которые будут поражать цели с погрешностью не более одного-двух метров.

«Сейчас все говорят, как далеко может улететь беспилотник, 400 или 600 километров. Но на самом деле главная задача – уменьшить погрешность, то есть разработать высокоточное оружие. Если наши самолеты могут поражать цели с погрешностью не более одного-двух метров, наша страна автоматически перемещается в высшую лигу мировых производителей оружия. Ибо страны, имеющие высокоточное оружие, как, например, Himars, можно пересчитать по пальцам. Тот прогресс, который сейчас есть в Украине, и сообщество, которое создалось вокруг производства, в том числе беспилотников, нам позволяют быть оптимистами. Считаю, что через несколько месяцев мы приблизимся к технике, которую можно будет называть высокоточным оружием. На сегодняшний день лучшие специалисты работают над этой темой», - рассказал он.

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