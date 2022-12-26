Зеленский рассказал об уничтожении российских сил на Лиманском направлении 26.12.2022, 23:54

3,216

Президент Украины записал видеообращение.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении в понедельник, 26 декабря, рассказал об успешном уничтожении вражеских сил на Лиманском направлении.

«Бахмут, Кременная и другие направления на Донбассе, которые нуждаются сейчас в максимуме сил и концентрации. Ситуация там тяжелая, болезненная. Оккупанты тратят все доступные им ресурсы – а это значительные ресурсы, – чтобы выжать хотя бы какое-то продвижение», – рассказал Зеленский.

Он заявил, что украинские военные удерживают позиции и находят возможности, чтобы не только ничего не потерять, но и выбивать оккупантов.

Президент отдельно отметил 10-ю отдельную горно-штурмовую бригаду за взятие в плен оккупантов в Донецкой области, а также 80-ю и 95-ю отдельные десантно-штурмовые бригады за успешное уничтожение вражеской силы на Лиманском направлении.

«Молодцы, ребята! Чем больше оккупанты теряют, тем больше времени мы все выигрываем для Украины», – рассказал Зеленский.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».