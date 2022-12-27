Lamborghini создал спецавто для Санта-Клауса 27.12.2022, 1:02

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Видеофакт.

Бренд Lamborghini создал уникальное авто для Санта-Клауса. Это модель Huracan Sterrato, которая сочетает в себе черты суперкара и кроссовера. А на крыше расположена рождественская елка. Кадры появились в Instagram.

В ролике за Сантой следят папарацци. Для того, чтобы скрыться от них, он одел черную кожаную куртку и солнцезащитные очки, а также пересел с саней в суперкар.

Но, сев за руль, Санта-Клаус одевает свой привычный красный колпак.

Стоит отметить, что новый Lamborghini Huracan Sterrato 2023 - это самая оригинальная модель итальянской марки.

Также известно, что внедорожный суперкар оснащен 5,2-литровым V10 мощностью 610 л. с. и полным приводом. Он разгоняется до 100 км/ч за 3,4 с. Максимальная скорость ограничена на 260 км/ч.

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