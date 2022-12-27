Из Рогозина вытащили осколок 27.12.2022, 2:32

Дмитрий Рогозин

Бывшего главу «Роскосмоса» ранило в голову, ягодицы и бедро.

Бывшего главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина успешно прооперировали и извлекли осколок, сообщает ТАСС со ссылкой на помощника Рогозина.

«Дмитрию Олеговичу провели сложную операцию по извлечению осколка украинского боеприпаса из района шейного позвонка. Операция прошла успешно, он идет на поправку», – заявил помощник.

Рогозин, который сейчас возглавляет группу военных советников в зоне российской «спецоперации», получил ранение в Донецке в ночь на 22 декабря, когда праздновал свой день рождения в ресторане. Телеграм-каналы сообщали, что Рогозина ранило в голову, ягодицы и бедро, российские новостные агентства сообщали о ранении в спину.

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