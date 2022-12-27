Что и почем продают на разных елочных базарах Минска 27.12.2022, 4:12

Самая дешевая елка — 15 рублей.

С 22 декабря в Минске работают елочные базары, найти их можно во всех районах города. Realt.by съездил по некоторым адресам и посмотрел на различия в ассортименте, а также выяснил, за сколько можно купить самую дешевую елку и в чем главное отличие частных продавцов от государственных.

«Не было такого, чтобы елки оставались после праздников»

На частном рынке на Лобанка, 26 самая дешевая елка обойдется в 20 рублей, а дорогая — в 60 рублей, рассказывает продавец Александр. По его словам, «чаще всего просят елку попушистее и повыше»:

— Обычно людей становится больше под самый Новый год, даже 31-го прибегают. Но еще не было такого, чтобы елки у нас оставались после праздников.

Срезанные елки высотой до 1,5 метра стоят 20 рублей, до 3 метров — 60 рублей. Сортовые деревья с корневой системой продаются в кадках и стоят от 70 рублей.

— К нам как-то приходили мужчины, рассказывали, что смотрели елки в «Материке», — добавляет Александр. — А там цены намного выше. Хотя различий никаких не нашли.

— Знаю, что вот рядом находится государственный питомник, — говорит покупатель Алексей. — Там, конечно, цены пониже, но и выбор поскуднее. А здесь уже который год покупаю елку, и радуется вся семья. Да и живу вот прямо напротив, тащить далеко не надо.

«Самые дешевые елки — сербские»

В «Материке» возле метро «Каменная Горка» людей было намного больше. Ценник на елки и правда выше, чем везде. Самая дешевая елка стоит 25 рублей, а дорогая — 545. В целом, неплохую елку можно купить за 50−60 рублей. Есть ели в кадках — цены от 16 рублей. Также есть отдельные ветви елок от 11 рублей за штуку.

— У нас поставки из разных стран, поэтому и цены так отличаются. Также мы ухаживаем за каждым деревом, следим, чтобы оно хорошо выглядело. Самые дешевые елки, сербские, стоят от 25 рублей, — рассказывает продавец Татьяна.

Очень часто берут ели в горшках, чтобы высадить у себя во дворе.

— Чаще всего покупают пихты, они хоть и подороже (150−300 рублей), но зато выглядят красиво и стоят долго.

— Мы объездили уже много разных мест, но решили купить здесь все-таки, — рассказывает девушка, только что купившая елку. — В остальных точках хоть цена и ниже, но елки выглядят очень печально. И аромата такого, как от этих, нет. Лучше уже заплатить побольше, но зато елка будет долго радовать глаз и душу.

«Сосны уже подороже»

В 15 минутах ходьбы, на улице Притыцкого, 146, находится государственная торговая точка Республиканского лесного селекционно-семеноводческого центра. Людей в 13.00 здесь не было. Но и точка открылась только в 12.00.

— Это сейчас спокойно, под вечер обычно очень много людей. Цены, как и елки, у нас очень разные. Например, самая дешевая елка стоит 15 рублей. А елки повыше, до 3 метров, — 26 рублей. Сосны уже подороже — от 19 до 32 рублей. Есть сортовые деревья — ель колючая, голубая и сизая — продаются в кадках и стоят от 13 до 90 рублей, — рассказывает продавец Ирина.

Также в продаже есть рождественские венки ручной работы стоимостью от 22 рублей и украшения на елку — от 2,5 рубля.

Так в чем же отличие, кроме цены, между всеми точками? Как выяснилось, самые низкие цены — на государственной точке, причем ассортимент там широкий. Самые высокие цены — в «Материке», но и елки там выглядят намного красивее. Получается, что основное различие — в поставщиках.

Работают елочные базары до 31 декабря.

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