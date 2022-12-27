Украинский беспилотник оторвал башню на новейшем российском танке

Украинский беспилотник оторвал башню на новейшем российском танке1
- 27.12.2022, 8:07
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Танк был выведен из строя в непосредственной близости от передовой.
Украинским военным удалось уничтожить современную военную разработку РФ – танк «Т-90М». Сделано это было с помощью ударного дрона, разработкой которого занималась команда волонтеров организации «Аэроразведка».
Видео с оперативной съемкой публикует ТГ-канал «Украина 365».
Танк был выведен из строя в непосредственной близости от передовой, предположительно, по причине наезда на противотанковую мину. Экипажа на момент удара в машине не было.
Удар по объекту был нанесен с помощью дрона R18, которым были сброшены на танк несколько гранат.
После удара началась детонация боекомплекта, вследствие чего машина лишилась башни.
Известно, что на счету ВСУ уже восемь российских танков «Т-90М», которые поступили на вооружение армии РФ в 2020 году.
Их выпуск ведется небольшими сериями.