Украинский беспилотник оторвал башню на новейшем российском танке 1 27.12.2022, 8:07

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Танк был выведен из строя в непосредственной близости от передовой.

Украинским военным удалось уничтожить современную военную разработку РФ – танк «Т-90М». Сделано это было с помощью ударного дрона, разработкой которого занималась команда волонтеров организации «Аэроразведка».

Видео с оперативной съемкой публикует ТГ-канал «Украина 365».

Танк был выведен из строя в непосредственной близости от передовой, предположительно, по причине наезда на противотанковую мину. Экипажа на момент удара в машине не было.

Удар по объекту был нанесен с помощью дрона R18, которым были сброшены на танк несколько гранат.

После удара началась детонация боекомплекта, вследствие чего машина лишилась башни.

Известно, что на счету ВСУ уже восемь российских танков «Т-90М», которые поступили на вооружение армии РФ в 2020 году.

Их выпуск ведется небольшими сериями.

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