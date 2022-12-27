«Сидят, как крысы»: оккупант рассказал, как командиры РФ дрожат от обстрелов ВСУ 27.12.2022, 8:12

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фото: reuters

В то же время дезертиры бегут с позиций целыми подразделениями.

Российский оккупант рассказал, что их командиры оказались трусами, а дезертиры бегут с позиций десятками.

Как гласит перехват Главного управления разведки Минобороны Украины, российские командиры панически боятся обстрелов, поэтому сидят в укрытиях и даже в туалет не выходят.

«У нас так начальник штаба делает: ну, комбат, там - идиот, и вся прикрутка их. Они в бутылки с…т и солдатам дают, чтобы выбрасывали. Сами даже не выходят. Боятся, потому что обстрелы - все, они сидят, крысы», - рассказал оккупант.

Кроме того, он отметил, что ходят слухи о выводе подразделения в Луганск, а затем в Россию. Впрочем, захватчик не верит в это. Тем временем оккупанты группами самовольно покидают позиции.

«Мы ночью еще 20 наших беглецов поймали. Ну, как поймали: они чисто дорогой шли. Мы их не стали ни стрелять, ничего. Просто положили, а сегодня разбирательство было, в штаб их повели. Они, как оказалось, сдали позиции, ну, и сбежали. Добровольцы все. Сейчас их военный трибунал, короче, ждет», - отметил оккупант.

Россиянин также признался, что украинские воины «каким-то макаром» захватили вражеский танк с экипажем.

«Наш танк сейчас бьет по нам. Вот сейчас должен к первой где-то появиться. Ну, танк наш, а экипаж украинский. Бьет по нам сзади», - рассказал оккупант.

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