Командовать Западным военным округом РФ назначен ставленник Пригожина «Тамбов» 2 27.12.2022, 8:21

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фото: ГУР Минобороны Telegram

ГУР сообщило о внезапном смещении с должности генерала Сергея Кузовлева.

Украинская разведка рассказала об очередной рокировке в командовании армией РФ. Одну из важных должностей занял ставленник Пригожина генерал Никифоров, совершавший преступления в Луганской области еще с 2014 года.

Информация обнародована пресс-службой ГУР МОУ .

В РФ сместили командующего Западным военным округом – генерала Сергея Кузовлева, утверждает ГУР МОУ.

Вместо Кузовлева должность занял Евгений Никифоров, до этого являвшийся начальником штаба и первым заместителем командующего Восточного военного округа в РФ.

Разведка доложила, что в настоящее время генерал-лейтенант Никифоров находится в пункте управления группы «Запад» - в населенном пункте Богучар Воронежской области РФ в 200 км от ближайших позиций ВСУ.

Официальная причина смещения Кузовлева – неудачи при подготовке наступления на Лиман в Харьковской области.

ГУР МОУ объясняет, что причина смены руководства – борьба за власть вокруг главы Кремля Путина. Кузовлев был «человеком» Шойгу, министра обороны РФ. Между тем Никифоров - ставленник Пригожина, путинского «повара» и владельца ЧВК «Вагнера».

Непродолжительный поиск в сети разъясняет, кто же Евгений Никифоров.

Никифоров – 52-летний уроженец Читы – руководитель 58-й общевойсковой армии в составе ВС РФ.

В 2014 году именно Никифоров отдавал приказ наемникам ЧВК «Вагнера»: скомандовал сбить украинский транспортник Ил-76 над Луганском. «Вагнеровцы» применили ПЗРК «Игла», убив при этом 49 украинцев.

В 2015 году Никифоров стал куратором оккупированной части Луганской области. Его предшественник на этой «должности» - генерал Кузовлев - дал ему прозвище «Тамбов». Как видим, через 7 лет Никифоров снова сдвинул Кузовлева с должности.

Генеральная прокуратура Украины в 2016 году внесла Никифорова в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.

Портал «Миротворец» также содержит данные о генерал-майоре. Кроме того, на странице портала указано, что россиянин принимал участие в преступной войне РФ против Грузии в 2008 году.

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