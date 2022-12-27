Экс-депутат Госдумы РФ: Путин был наводчиком банды на квартиры зажиточных петербуржцев 27.12.2022, 8:31

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Во время обысков тогдашний сотрудник КГБ СССР оставлял своеобразную «метку».

Российский президент Владимир Путин во время работы в Комитете госбезопасности СССР сотрудничал с питерским «вором в законе», тренером по дзюдо Леонидом Усвяцовым - был наводчиком для группы бандита на квартиры зажиточных евреев, в которых проводил обыски.

Во время обысков глава РФ оставлял своеобразную метку - гадил в туалете и не смывал, очень грязные эпизоды из жизни Путина раскрыла бывший депутат Госдумы Мария Максакова в эфире программы «Аргумент».

«Путин не прерывал свои связи с Усвяцовым - это такой его пахан, гуру… именно он был тем, кто организовал эту гопоту питерскую, сформировал у Путина пристрастие к дзюдо, потому что все бандиты в то время занимались какими-то единоборствами… именно Усвяцов его устроил в ЛГУ (Ленинградский государственный университет - Ред.) по спортивной квоте…», - заявила собеседница.

Максакова добавила, что после трудоустройства в КГБ Путин работал в отделе, в котором занимались отказниками - несколько лет по сути фабриковал дела против евреев, которые на полном основании должны были быть репатриированы, но вместо того, чтобы оказаться в Израиле, к сожалению, его усилиями оказывались в местах, не столь отдаленных.

«Но я бы хотела сказать об одном очень грязном эпизоде, который произошел, потому что Путин всегда был на стыке криминала и… силовиков… Если Путин попадал на обыск в зажиточную квартиру… еврея, то… он оставлял такую, пардон, своеобразную метку - вот он гадил в туалете и не смывал, таким образом намекая грязно очень, давая понять вот этому владельцу…, что у него побывали», - сказала экс-депутат.

Бывший член Госдумы подчеркнула, что это еще не все. «Дальше он был наводчиком для группы Усвяцова, потому что они потом в самые зажиточные квартиры приходили и занимались там кражами…», - поделилась Максакова.

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