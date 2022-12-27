Белорусская таможня перешла на усиленный режим работы 2 27.12.2022, 8:48

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Очереди на границе с ЕС растут.

Белорусская таможня перешла на усиленный режим работы: количество транспорта на границе растет, в том числе из-за праздников.

Об этом сообщили в Государственном таможенном комитете Беларуси.

«Белорусская таможня перешла на усиленный режим работы. Оформляются все транспортные средства, которые подают сопредельные стороны», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Там пояснили, что в пункте пропуска «Брест» таможенники в среднем на въезд оформляют до 800 автомобилей в сутки, а время ожидания в «зеленом» коридоре не превышает 30 минут, в «красном» составляет не более 1,5 часа.

В ГТК Беларуси отметили еще большее увеличение транспорта на границе в рождественские и предновогодние дни. Таможенники говорят о возросшем количестве легковых автомобилей и автобусов, а также товаров, которые граждане приобретают на европейских рождественских распродажах.

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