Наемники уходят в подворотню Владимир Халип

27.12.2022, 8:51

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Зияющая перспектива наметилась у обиженной страны.

Шикарная получилась панорама. Какое-то унылое помещение. То ли казарма, то ли вообще нечто пенитенциарное, созвучное полузабытому понятию «казенный дом». По струнке выстроились двухъярусные шконки. Заправлены старательно. Но первый ярус по всему пространству бесцеремонно занят поднадзорным контингентом. Хмурые люди в черных робах. Сидят тесно, плечом к плечу. Вопреки уставу и всем прочим свирепым предписаниям. Чаевничают. Или употребляют иное нечто, демонстративно игнорируя все те же правила строгого надзора.

А тот, кто потом запустит в интернет лихую панорамку, снятую в местах укромных и неведомых, рассказывает бойко, как поведет себя это мрачное сообщество, когда попадет в окопы. Вот оно что, оказывается. Новоиспеченные вагнеровцы. И вроде бы все еще зэки. Им бы мотать до конца немалый срок, но тут блеснула вдруг надежда – отечество попало в передрягу. Пошло на дело, нагло и уверенно. Но тут его накрыли. Блицкриг откинул копыта на месте. Потери невообразимые. Вождям грозит немалый срок в Гааге. Их уже спасти никто не может. А потому в срочном порядке потребовались зэки, готовые на все. Чтобы завершить начатое.

Длится панорама. Контингент завершает чаепитие. И тот самый хмырь представляет своих будущих подельников, которые встречаются ему по мере продвижения в пространстве. «Это - Витек. Он еще про себя напомнит. А это Колян – наш садист. Покажись народу, Колян!» Но тот свое дело знает – поворачивается спиной к хмырю и ловко выскальзывает из кадра. Нечего тут попусту светиться. Увидят. Узнают. И снова загребут. Даже его стриженый затылок, зафиксированный всего на миг, может следаку рассказать о многом. Сплошные шрамы. Четкие, прямые. Не иначе били чем-то железным по голове. Та еще заваруха была. И срок, соответственно, дали еще тот. А тут контракт подписан. И мало ли что там обещают. А потом возникнут непонятно откуда все эти законники и спросят: да никак у тебя, Колян, со сроком нелады?

Такие нынче времена. Глухие, ненадежные. Денег навалом, а счастья нет. Вдобавок ко всем бедам страна еще себе на плечи взвалила и новую войну. Убедились быстро - ноша неподъемная. Мобилизация, застенчиво частичная, не слишком помогла. Вот и пришлось воспользоваться старым сталинским приемом – по зонам зеков выгребать. Не самый лучший вариант, но выхода иного нет. Такая война. Время высокоточных ракет и прочих дронов. Где гарантия, что персональный бункер еще не под прицелом?

Куда попали зеки, запечатленные хмырем, знать не положено. Тайна. Однако есть уже иной сюжет, запечатленный профессиональной телекамерой в тылово российском госпитале. Он прост, как саперная лопатка. И проливает свет на судьбы тех, кому повезло не угодить в целлофановый мешок. В палату, в которой едва успели навести марафет, входит уверенно тот, кто в местах определенных носит почетное наименование «бугор». Вручает каждому какую-то бумажку и красную коробочку. Комментирует сурово: «Справка о реабилитации. И, соответственно, медаль». Первым берет это подношение какой-то хилый доходяга. Последним – крепкий малый, так и оставшийся сидеть на госпитальной койке. Он не нарушитель церемонии - него нет обеих ног.

Вроде бы все. Но бугор почему-то не торопится уйти. Усаживается, развалившись. Предупреждает строго: «Только запомните. Вагнеровцы по койкам не валяются. Подлечился, протезы пристегнул – и в окопы. Контракт!» Награжденные опешили. Это что же получается, справка о реабилитации – фуфло? И всем искалеченным, выжившим чудом, снова туда же, под Бахмут?.. Где даже убитых не торопятся вывозить, а просто складывают в штабеля. Да соображает ли бугор, что говорит?

Бугор соображал. И телекамера, неведомо чья, свое дело знала четко. Она прекратила дурацкие панорамы по этой унылой палате и взяла общим планом безногого наемника. Тот сидел, скрючившись. Уставился тупо в одну точку. Похоже, мыслил. О чем? Да все о том же, не иначе. Надули, гады. Вокруг пальца обвели. Как последнего лоха. Денег пообещали. Справку вдобавок, которую будто бы можно сунуть прямо в наглую рожу мента, если тот вдруг окрысится и начнет доставать. А вдобавок, будто в насмешку, еще прочитали по радио какой-то новый указ. Будто бы побывавшие в этой кромешной мокрухе могут получить земельный участок. В Подмосковье или в Крыму. Так почему не сыграть с этой властью в ее же игру, если такая пруха пошла?

Поздно! Вот этот, который раздал тут медальки и справки, пришел неспроста. Объяснил, во что сыграла с зэками власть. Оказывается, всё положенное по контракту они уже сполна получили. Вроде сухпайка со сроком годности до 2015 года. И даже остались этой заботливой власти еще что-то должны. И теперь надо покрепче пристегивать протезы и возвращаться в те же окопы. А всякие лохи от Калининграда до Магадана будут сидеть у своего телевизора под новогодней елкой и хлопать ушами. В ожидании того, кто устроил им такую крутую разводку. Это же так интересно, что приготовил он своим подданным в качестве подарка? А вдруг это не целлофановый мешок, как утверждают всякие злопыхатели. А таится под мохнатой еловой лапкой скромный бумажный пакетик с логотипом всемогущей власти. И в конвертике том обещанные права на владение земельным участком с роскошным видом на теплое море.

Не зря же он обещал всей стране светлое будущее. И если присмотреться, так оно вроде бы уже и наметилось. Только вот не ведет к нему прямая дорога, широкая магистраль. И кажется почему-то, что слишком уж заносит всех на поворотах. Будто в едином порыве кто-то постоянно встает с колен, но никак не может подняться под грузом вечных проблем. И бабий пронзительный голос неотступно. То ли плачет, то ли радуется, что два сына уже ушли по зову родного военкомата, а третий уже на подходе. Иначе нельзя – родина зовет. Она уже снова землями прирастает, описывая какой-то замысловатый круг. Будто две дороги, выходящая и входящая, поплутав изрядно в этом безумном мире, спешат сойтись в единой точке. Где-то она там, на далеком горизонте. Просматривается. Зовет. Приближается понемногу.

Зияющая перспектива наметилась у обиженной страны, не иначе. Вроде бы триумфальная арка имперской славы с двуглавой птицей наверху мерещится неумолимо. А за той аркой даже какое-то подобие Спасской башни просматривается. Вот только известные всем часы без стрелок почему-то. А дальше – всё купола, купола. И тянутся к этому влекущему входу люди со всех сторон. И исчезают бесследно в проеме, за которым будто Москва и Питер в одном флаконе. Вагнеровцы вступают уверен в эту подворотню и исчезают бесследно. И вот уже толпы у входа, и вроде бы даже затор намечается.

И какой-то невзрачный, суетливый человечек, пытаясь навести порядок в этой сумятице, начал было известно унтера из русской классики цитировать: «Народ, не толпись! Разойдись!» И не добившись своего, сорвался на крик.

«Сейчас тут товарища Сталина обратно в мавзолей понесут!..»

Владимир Халип, специально для Charter97.org

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