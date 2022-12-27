Сербия привела армию в повышенную боевую готовность 1 27.12.2022, 8:57

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фото: afp

Приказ отдал президент страны.

Сербские военнослужащие в понедельник вечером, 26 декабря, были приведены в состояние повышенной боевой готовности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Сербии Милоша Вучевича, обнародованное местными СМИ.

«Президент, как главнокомандующий, сегодня вечером приказал, чтобы вооруженные силы Сербии были на самом высоком уровне боевой готовности, то есть готовности к уровню использования», - указал чиновник.

В то же время Вучевич отметил, что «это поднимает страну на самый высокий уровень действия военнослужащих».

Издание «Вечерние новости» пишет, что Косово также привело армию в максимальную боевую готовность.

Напомним, ранее на границе частично признанного Косово произошло столкновение между сербскими правоохранителями и протестующими, устроившими акцию возле КПП «Ярини», где миссия НАТО увеличила численность своих патрулей на фоне митинга.

По информации местных СМИ, участие в акции 18 декабря приняли представители праворадикальных сербских организаций, в частности сербского отделения российской ЧВК «Вагнер».

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