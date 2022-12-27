Серия взрывов в Токмаке: уничтожены базы российских «мобиков» 27.12.2022, 9:12

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Город имеет важное стратегическое значение для юго-восточного фронта.

В оккупированном Токмаке Запорожской области жители в ночь на 27 декабря слышали взрывы. Предварительно, «бавовна» спустилась на места расположения российских солдат, попавших на войну против Украины по мобилизации.

Об этом сообщил местный Telegram-канал «Риа-Мелитополь». Он поделился записью, полученной от жителей временно захваченного ВС РФ города.

Очевидцам удалось зафиксировать звук одного из взрывов. По данным Telegram-канала, всего «хлопков» было четыре.

Город Токмак является не только географическим центром юго-восточной части Украины, но и стоит на перекрестке автомобильных дорог государственного значения (Каменка-Днепровская – Васильевка – Токмак – Бердянск) и областного: (Новониколаевка – Орехов – Токмак – Мелитополь и Гуляйполе – Пологи – Токмак – Мелитополь).

Там также есть железнодорожная станция Большой Токмак Приднепровской железной дороги (находится на ж/д направлении Луганск – Токмак – Мелитополь – Симферополь). Город был оккупирован российскими войсками в марте 2022 года.

Добавим: Генштаб подтвердил нанесение значительных потерь врагу несколько дней назад ударами по базе оккупантов на Запорожье. Тогда было убито и ранено до 100 оккупантов, в том числе из рядов ФСБ.

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