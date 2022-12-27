МТС объявила о повышении тарифов, но потом «передумала» 1 27.12.2022, 9:17

Стало известно, когда произойдет подорожание услуг связи.

Компания МТС анонсировала повышение с 26 декабря тарифов на многие услуги, а затем передумала и перенесла подорожание на последний день этого года.

Так, компания МТС объявила о повышении абонентской платы по тарифным планам для корпоративных абонентов и абонентов массового рынка (в среднем до 5%) и услуг фиксированного интернета (в среднем на 5,5%).

«Изменения не затронут социальные тарифные планы «Близкий», «Особый», «Детский», а также не коснутся стоимости голосовых вызовов, услуг «Открытого интернета» и SMS-сообщений», — уточняет мобильный оператор.

Компания поясняет, что изменения стоимости обусловлены развитием инфраструктуры сети, в том числе 4G.

Также мобильный оператор с 29 декабря введет изменения по сервису МТС Деньги. «Будут изменены тарифы комиссионного вознаграждения и лимиты для физических лиц», — уточняет компания.

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