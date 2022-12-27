Лавров заявил о физическом устранении Путина 1 27.12.2022, 9:20

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Сергей Лавров

Глава МИД РФ сослался на «неназванных официальных лиц».

Неназванные официальные лица из Пентагона фактически пригрозили нанести по Кремлю «обезглавливающий удар», что может означать физическое устранение российского президента. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью пропагандистам ТАСС.

— Дальше всех пошли в Вашингтоне: там некие «неназванные официальные лица» из Пентагона фактически пригрозили нанести по Кремлю «обезглавливающий удар», по сути, речь идет об угрозе физического устранения главы российского государства. Если такие идеи на самом деле кем-то вынашиваются, этот кто-то должен очень хорошо подумать о возможных последствиях подобных планов, — сказал Лавров.

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