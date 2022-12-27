Николая Статкевича на Рождество и Новый год бросили в ШИЗО 27.12.2022, 9:31

Николай Статкевич

Лидер оппозиции успел поздравить с праздниками всех порядочных людей в Беларуси.

Лидера белорусской оппозиции, политзаключенного Николая Статкевича на рождественские и новогодние праздники лукашисты снова поместили в ШИЗО.

Об этом стало известно из сообщения жены политика Марины Адамович:

— Эти праздничные дни, наполненные ожиданием чудес, Николай Статкевич проводит в ШИЗО. Очередная «спецоперация», вероятно. Срок «наказания» мне неизвестен. Допускаю, что постараются захватить все праздники. А то же в одиночке 1 метр на 3 может расслабиться, праздничное настроение почувствовать.

Так и представляю шикарный праздничный стол на 1 базовую, которую, кстати, ему не каждый месяц удается отоварить из-за ШИЗО.

В целом, это уже не меньше, чем 21-е взыскание, начиная с июля. До болезни половину времени Николай провел в ШИЗО. Не жаловаться. Иронизирует: «Следующее письмо (как минимум) пропущу из-за ШИЗО. Ну, немного поленюсь определенное время. А то бросился тренироваться». (Из письма от 19 декабря).

Ну и о традиционно-насущном:

«Тревожит рост активности главного «союзника» относительно нас. Когда помнишь, во время свидания в Гомеле я говорил тебе, что около Нового года ему (Лукашенко - ред.) предстоит определиться с собственной политической судьбой. Ведь в марте придется оглашать это. Поэтому риски для нас возросли».

А еще Николай просил передавать поздравления всем порядочным людям и особенно тем, кто поддерживает политзаключенных.

Вот, передаю.

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