Ученые впервые обнаружили необычные головы в древнеегипетских гробницах 1 27.12.2022, 9:40

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Их нашли рядом с высокопоставленными вельможами.

В Египте археологи наткнулись на необычную находку. Они раскопали две гробницы высокопоставленных вельмож, где были положены несколько крокодильих голов.

Об этом сообщает издание Аncient-origins со ссылкой на Journal of African Archaeology.

Ученые из Центра средиземноморской археологии Варшавского университета под руководством доктора Патрика проводили раскопки Фиванского некрополя в Египте.

Раскопав гробницы, в каждой из них обнаружили крокодиловые головы. В общей сложности насчитали девять голов рептилий.

Как отметил доктор Чудзик, такое открытие было первым в своем роде.

Раньше археологи находили мумии крокодилов, захороненные внутри храмов. На этот раз в гробнице были положены только головы, а не целые тела нильских рептилий. Также они не были мумифицированы, а только завернуты в холст. Примечательно, что останки были найдены в гробницах людей, а не в катакомбах священных животных.

«Это совершенно необычное открытие и первое такого рода в истории исследований Египта. Мы знаем много мумий крокодилов, которые были найдены вдоль Нила. Все они мумии целых крокодилов, помещенных в специально подготовленные катакомбы священных животных, в этом случае крокодилов или священных животных бога Собека», - отметили археологи.

В Древнем Египте крокодилам поклонялись как богу Собеку, представлявшемуся либо в виде крокодила, либо в виде человека с крокодильей головой. Собек ассоциировался с силой, ловкостью, могуществом фараонов и военной доблестью.

Хотя останки слишком скудны, чтобы можно было определить, как были отрублены головы, археологи считают, что головы крокодилов были жертвами для людей, похороненных в гробницах. Вероятно, они имели символическое значение, связанное с богом Собеком, которого часто ассоциировали с важным египетским божеством Ра и которому поклонялись как Собек-Ра.

Как сказал доктор Чудзик Newsweek, открытие этих останков открывает очень интересную дискуссию о значении останков животных, обнаруженных в древнеегипетских гробницах. Как оказалось, они были не просто жертвоприношениями, а имели символическое значение.

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