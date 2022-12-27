Лукашенко начал принимать особые меры предосторожности 11 27.12.2022, 9:55

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фото: anadolu agency

Диктатор боится быть отравленным.

Лукашенко принимает особые меры предосторожности.

В окружении Лукашенко устойчиво придерживаются версии, что покойный Владимир Макей был устранен Кремлем.

Об этом пишет телеграм-канал «Белорусская разведка».

Известные факты. Сразу после констатации смерти, его дом был оцеплен СБП. Работала оперативная группа СБП и лаборатория. Сотрудники МВД и КГБ не были допущены и не получали никакого доступа к процессу либо копиям рутинных и итоговых документов и заключений. Особым образом были собраны все образцы одежды, биологические пробы и смывы в доме. Позднее тело и биологические жидкости были исследованы в лабораторных условиях на предмет контакта с субстанциями.

Источники в СБП сообщают, что в первую очередь отрабатывалась версия «отравления». Биоматериалы конспиративно направлены в несколько западных лабораторий для перекрестного анализа. К сожалению, пока не представляется возможным получить информацию о результатах, т. к. работа велась под наивысшим грифом секретности и результат будет или уже доложен лично Лукашенко.

Важно. На сегодня внесены изменения в протоколы безопасности встреч самого Лукашенко и его сыновей, а также ряда ключевых сотрудников: Сергеенко, Вольфович, Алейник, Головченко, - при осуществлении международных контактов. Известно лишь, что изменения касаются в первую очередь рукопожатий, приветственных объятий, приемов пищи и жидкостей на выездах и приемах. Предполагается экспресс тестирование и дезактивационная обработка прямо во время визитов (в самолете, автомобилях, жилых и офисных помещениях).

Наш источник в АП сообщил, что «во дворце» ходят упорные слухи, что визит Путина мог быть связан в том числе и с внезапно пробежавшей искрой напряженности невиданного масштаба между двумя «союзниками». Видимо что-то еще, кроме военной тематики, заставило Путина с необычно представительной командой изменить планы, вылезти из бункера и срочно прилететь в Минск.

Так же из МИД поступала информация, что встреча Лаврова с Алейником прошла подозрительно сухо и официально, наладить теплый контакт Лаврову не удалось. Нужно отметить, что Алейник являлся ближайшим другом Владимира Макея.

Дальнейшими маркерами ситуации могут являться кадровые перестановки в ближайшем силовом окружении Путина.

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