Таких точно нет в магазине: почем белорусы продают необычные елочные игрушки 27.12.2022, 10:11

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Цены впечатляют.

Скорее всего, вы уже успели расчехлить елку, поэтому сегодня даем подборку, чем ее можно украсить (кроме котов). Советские, модные из смолы, дорогие из Австралии — все эти игрушки можно найти сейчас на «Барахолке», пишет onliner.by.

Частая проблема — если собирать игрушки по отдельности, потом может выясниться, что они между собой плохо сочетаются. Вот здесь решили проблему за вас и собрали целый ретронабор в розово-сиренево-фиолетовых цветах из 15 игрушек плюс 5 изумрудно-золотых шишек.

Автор объявления уверяет, что этим игрушкам минимум 50 лет. Цена одной игрушки — от 3—5 рублей, за дождик просят 2 рубля, за мишуру — 1 рубль. Набором отдадут дешевле.

Если розовая ваниль на елках — это не для вас, тут есть набор брутальных игрушек из ваты, 10 штук обойдутся в 100 рублей.

Россыпь игрушек из ГДР, можно брать по одной штуке за 2,5 рубля.

Пока никто не купил набор милых игрушек из Армении, а зря.

Самовар с чайником осчастливит кого-то за 10 рублей.

Звезда и мухомор по 10 рублей, остальные дешевле.

Идем к дорогим игрушкам. Здесь собрали необычные фигурки из 50-х, цены на которые доходят до 35 рублей.

Такой необычный набор Руденского завода пластмассовых изделий предлагают за 105 рублей. Пишут, что он новый.

Из современных игрушек есть такие из эпоксидный смолы. Одна штука — 15 рублей.

Бонус: рождественский колокольчик из Австралии по цене целого набора игрушек — 70 рублей.

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