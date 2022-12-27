«Четвертый рейх» и война в США: Медведев шокировал «прогнозами» на 2023 год 29 27.12.2022, 10:16

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По его версии, стоит ожидать не менее 10 знаковых событий.

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ и бывший президент России Дмитрий Медведев удивил своими «прогнозами» на 2023 год.

В своем Телеграм-канале он заявил, что прогнозы некоторых политиков иногда «самые неожиданные и даже абсурдные», поэтому решил обнародовать собственные.

По его версии, в 2023 году стоит ожидать не менее 10 знаковых событий. По его версии, в следующем году цена на нефть повысится до 150 долларов за баррель и газа до 5000 долларов за 1 тыс. куб. об.

Кроме того, Медведев считает, что Великобритания в 2023 году вернется в Европейский Союз, но он предсказывает, что ЕС развалится после этого. Перестанет существовать и евро, уверен политик.

Некоторые «прогнозы» касались и Украины. По мнению Медведева, Польша и Венгрия захватят западные области Украины, а на базе Германии создадут «Четвертый рейх». К нему, предсказывает опальный политик, присоединятся Польша, страны Балтии, Чехии, Словакия, Румыния, «Киевская республика», а значит Украина и «другие маргиналы».

Медведев, известный своим чрезмерным увлечение алкоголем, предсказывает, что в 2023 году произойдет война между Францией и «Четвертым рейхом», в результате которой разделят Европу - «включительно с новым разделом Польши».

Есть у Медведева прогноз по Великобритании. По его убеждению, произойдет отделение Северной Ирландии от Королевства Великобритании и Северной Ирландии и присоединения к Республике Ирландия.

В США, уверяет Медведев, произойдет гражданская война США, а «Калифорния и Техас станут самостоятельными государствами». Более того, он считает, что следующим президентом США станет Илон Маск.

Медведев отметил, что в 2023 году якобы произойдет перенос всех крупнейших фондовых площадок и финансовой активности из США и Европы до Азии.

И напоследок он предсказал крах Бреттон-Вудской финансовой системы, включая крах МВФ и Всемирного банка, отказ от евро и доллара в качестве мировых резервных валют, возвращение золотого стандарта, переход к активному использованию цифровых фиатных валют.

Отметим, что Медведев упомянул фактически обо всех странах, но о будущем России в 2023 году смолчал. Остается только догадываться, может ли это означать, что в 2023 году у России не будет будущего, как и самой России.

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