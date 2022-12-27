Россия перебросила в Беларусь части танковой армии 2 27.12.2022, 10:20

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фото: wikipedia

Ранее эта армия была разгромлена в Харьковской области.

Части российской танковой армии переброшены в Беларусь для проведения «учений». Ранее эта армия была разгромлена в Харьковской области.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, на севере части российской 1-й гвардейской танковой армии, вероятно, оказались среди российских сил, недавно переброшенных в Беларусь.

«Это соединение, вероятно, проводило тренировки перед развертыванием и вряд ли имеет подразделения поддержки, необходимые для приведения его в боевую готовность», - говорится в сообщении.

По данным британской разведки, в течение последних 48 часов боевые действия по-прежнему были сосредоточены вокруг Бахмутского сектора Донецкой области и возле Сватово в Луганске.

Россия по-прежнему инициирует частые мелкомасштабные атаки в этих районах, хотя небольшая территория перешла из рук в руки, отмечают в Минобороны Британии.

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