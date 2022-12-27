Полковник СБУ: В Энгельсе российская ракета уничтожила стратегические бомбардировщики РФ прямо на земле 4 27.12.2022, 10:27

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Россияне пытались сбить украинский дрон, но что-то пошло не так.

Михаил Притула, военный эксперт, полковник запаса СБУ, эксперт по военной контрразведке, комментируя новые взрывы на авиабазе РФ в Энгельсе, отметил, если украинский БПЛА пересекает линию фронта, то дальше он летит почти беспрепятственно по всей территории РФ.

Такое мнение он высказал в эфире «Эспрессо».

«В основном Россия сейчас рассредоточила все свои противовоздушные средства на линии фронта, потому что потери этих средств у россиян очень велики. Линия фронта тянется более 1000 км, соответственно, ее надо прикрывать. Собственно, они почти со всей России стянули средства ПВО в Украину, чтобы перекрыть линию столкновения.Таким образом, если какой-то беспилотный летальный аппарат пересекает фронтовую границу, то дальше он летит практически беспрепятственно по всей территории РФ, хоть до Дальнего Востока», - прокомментировал военный эксперт.

Михаил Притула добавил, что зоны ПВО достаточно ограничены и нормальные БПЛА их обходят, оставаясь незамеченными.

«Определенные средства ПВО у россиян есть. И очень похоже, что по нашему БПЛА выпустили ракету, учитывая цвет пламени, вероятно трехсотого комплекса. Эта ракета немного поднялась и дальше пошла по низкой цели, поэтому скорее всего она взорвалась где-то над аэродромом. То есть именно российской зенитной ракетой противовоздушная оборона Энгельса уничтожила пару стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев РФ прямо на земле. Поэтому, можем поздравить россиян с успехом", - сказал Притула.

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