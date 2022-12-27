Раша и «медведь» 3 Игорь Гулик, «Эспрессо»

27.12.2022, 10:31

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Путин сейчас очень похож на известного персонажа из популярного мультика.

Определенный астролог, которого в Киеве считают настоящим гуру, а, судя по ресурсу, на котором опубликовали интервью с ним, не пренебрегают его мнением и во властных кругах, заявил, что Путин уже несколько недель не выходит из медицинского блока своего бункера, а на публичных мероприятиях присутствуют его двойники.

Дмитрия Медведева также можно считать двойником российского диктатора, тем более, что он официально выполнял эти функции в должности «президента» России, на самом деле – инфанта того же Путина, когда тому понадобилось относительно беззаботно обойти требования конституции о числе сроков президентских каденций.

Нынешнему же заместителю главы Совбеза РФ Медведеву настолько понравилась эта роль, что он пробует систематически напоминать о своем жалком существовании (ведь никто не назовет полноценной жизнью паузы между алкогольным туманом). То напишет что-то в телеграммах о ядерном апокалипсисе, то болтнет очередной бред об амбициях России, то слепит шар сами знаете из чего…

Плохи дела у самого Путина. Он не желает «сдавать» свой генштаб с Шойгу и Герасимовым, перед натиском партии «военкоров» – Пригожина, Кадырова и иже с ними

В этот раз Медведев вышел на более высокий уровень, опубликовав достаточно объемный опус на страницах официальной «Российской газеты».

Видимо, на это есть свои причины. Первая из них – привычная для рашистской пропаганды и официальных спикеров мантра о «гарантиях» для России, что означает на самом деле потребность паузы на украинском фронте. Вторая – скверные дела у самого Путина, который, с одной стороны, не желает «сдавать» свой генштаб с Шойгу и Герасимовым, перед натиском партии «военкоров» – Пригожина, Кадырова и иже с ними.

Сначала о «гарантиях». Думаю, Путин понял, что попытки протолкнуть эту идею из-за своих «полезных идиотов» на Западе (среди них - и французский президент Макрон) не будут иметь никаких последствий. Более того, реакция на «предложение» Макрона повлекла за собой целую волну столь резких протестов, что в Европе наоборот еще серьезнее стали высказываться за усиление помощи Украине для окончательной победы над Москвой.

Могут ли быть гарантии, когда, прочитав того же Медведева, понимаешь: Москва требует их для того, чтобы достичь целей своей «спецоперации».

Ну, подумаем, какие могут быть гарантии для бандитов, которые перевернули мировую шахматную доску, нарушили писаные и неписаные конвенции и соглашения, натворили кучу военных преступлений? И могут ли быть гарантии, когда, прочитав того же Медведева, понимаешь: Москва требует их для того, чтобы достичь целей своей «спецоперации». «Мы приложим все необходимые усилия, чтобы все цели специальной военной операции (войны против Украины. – Авт. ) были достигнуты. А отвратительный режим киевских националистов прекратил свое существование. Сегодня, кроме нас, с этой миссией не справиться больше никому», — сигнализирует Западу проситель гарантий Медведев. «Нацизм рядом, но он не пройдет», — медитирует он, и приходит к логическому, по его мнению, выводу: России нужны гарантии он такого соседа!

Но, внимание», — далее Медведев, что несколькими абзацами выше говорил о гарантиях для РФ, пишет: «Нам говорить и договариваться на Западе теперь – ни с кем, ни о чем, да и не стоит». Говорили-болтали, сели и заплакали…

А теперь о внутрироссийской логике появления публикации заместителя председателя Совбеза России. У Путина скверные дела, и не только со здоровьем. Каскад ощутимых поражений в Украине, вынужденная мобилизация, все большее давление на Кремль со стороны радикалов мотивируют тамошних лакомых к власти персонажей. В Москве уже открыто говорят об отстранении подполковника КГБ от власти, о том, что он не может выполнить то, что наобещал своему электорату, когда начал войну против Украины. Он может сколько угодно жонглировать «социологией», которая в его автократии выглядит фарсом, говорить о 90 процентах россиян, готовых положить жизнь за «родину», но все это иллюзии. Более миллиона «готовых к роли камикадзе» банально бежали из России, инстинктивно предчувствуя крушение.

Путин сейчас очень похож на известного персонажа из популярного мультика – Машу, нанесшую ущерб в берлоге медведя. Он своей политикой привел к глухому сопротивлению, которое вскоре может обернуться хаосом, гражданской войной и крахом недоимперии.

Путин сейчас очень похож на известного персонажа из популярного мультика – Машу, нанесшую ущерб в берлоге медведя. Он своей политикой привел к глухому сопротивлению, которое вскоре может обернуться хаосом, гражданской войной и крахом недоимперии.

А Медведев, Пригожин, Кадыров и еще ряд достаточно «мутных» субъектов сейчас проводят кастинг на роль миролюбивого медведя, который сможет навести порядок в своем логове. Хотя «примирение» с «Машей» (Путиным), как в мультяшном сюжете, вряд ли получится.

«Осталось только брезгливое удивление: и эти люди серьезно считают себя мировыми лидерами, претендуют на что-то глобальное, мечтают диктовать свою волю другим?», — риторически спрашивает Медведев в своей статье.

Стоило бы оглянуться вокруг: бывший зек Пригожин, который так, в условиях диктатуры, легко открывает ворота тюрем и «треет» там что-то на привычной «фени» о войне; Кадыров, продавший родину Москве за миллиардные дотации и теперь пожинающий лавры тик-токерного генерала, Дугин – полусумасшедший певец смерти и тлена серьезно считают себя спасателями России?

Но «медведь», по-видимому, не будет читать реакций на его маразм. «Сядет на стакан» привычно, считая миссию выполненной.

Игорь Гулик, «Эспрессо»

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