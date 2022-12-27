«Мандарины из Турции — по 5,99 рубля, голубика из Перу — 29,32 за полкило» 27.12.2022, 10:40

Сколько придется отдать за праздничные «витамины» на рынках в белорусских регионах.

Читатели EX-PRESS.BY сравнили цены на продукты в борисовских магазинах. В центре внимания — фрукты, овощи и ягоды. Выяснилось, что за мандаринами лучше идти в «Виталюр», а за яблоками — в «Евроопт».

«Евроопт»

Ассортимент в супермаркете неплохой. Виноград из Узбекистана стоит 4,99, а из Молдовы — 5,29 рубля за килограмм. Белорусские яблоки обойдутся в 1,92 и 2,5 рубля, а из Турции — 2,86 рубля.

Груши из Бельгии и Нидерландов стоят 3,29 и 3,99 рубля соответственно за килограмм. За килограмм испанской хурмы придется отдать 6,99 рубля.

Мандарины стоят 6,49 рубля, грейпфрут — 4,99. Киви из Ирана — 4,49, авокадо из Южной Африки — 15,99 рубля, гранат — 5,29, лимон из Турции — 4,99, бананы из Эквадора — 4,99 рубля.

Перец красный — 13,99, томат — 7,65 рубля и 6,89 рубля за килограмм. Чеснок стоит 7,99 рубля. Килограмм огурцов — 6,29 рубля.

За килограмм моркови придется заплатить 85 копеек, а за картофель — 89. Капуста белокочанная и свекла стоят 69 копеек за килограмм. Килограмм лука обойдется в 1,15 рубля.

«Виталюр»

Мандарины стоят 5,99 рубля за килограмм, груша — 3,49, банан — 5,49, апельсин — 4,99, хурма — 3,99.

Капуста в гипермаркете стоит 78 копеек за килограмм, морковь — 1 рубль, картофель — 92 копеек, лук репчатый — 1,71, свекла — 85 копеек.

За килограмм российского огурца и турецкого томата придется отдать 6,36 и 7,99 рубля соответственно.

Перец из Турции стоит 9,99 и 14,99 рубля за килограмм. Шампиньоны свежие обойдутся в 8,99 рубля за килограмм.

«Белмаркет»

В ассортименте есть цитрусовые: помело за 9,59 рубля, лайм из Бразилии — за 23,23 рубля, турецкий лимон — за 5,99 рубля. 500 граммов свежей голубики из Перу стоит 29,32 рубля.

Авокадо из Колумбии стоит 14,99 рубля за килограмм. За килограмм яркого красного и желтого перца из Ирана нужно заплатить 14,35 рубля.

«Грошык»

Много продуктов на акции можно найти в этом дискаунтере. Цены действительно тут не кусаются. Беларусское яблоко стоит 2,20 рубля за килограмм. Гранат — 4,29 рублей за килограмм, виноград — 4,79, груша — 2,79, а помело 4,59.

За килограмм испанской хурмы придется отдать 4,99 рублей, а за турецкий грейпфрут — 4,49.

Килограмм апельсинов из Южной Африки предлагают забрать за 3,99 рублей, а кило лимонов из Турции — за 4,39 рублей. Авокадо продается за 11,99 рублей за килограмм.

За капусту белокочанную и за морковь придется отдать 55 и 75 копеек соответственно. Лук репчатый стоит 99 копеек. Картофель стоит 79 копеек за килограмм, а свекла — 60. Чеснок стоит 6,59 рублей за килограмм. За кило огурца придется отдать 5,69 рублей.

Как видите, можно найти как довольно бюджетные, так и дорогие позиции. Цены на местные овощи и фрукты порой не превышают и рубля за килограмм. А на голубику из Перу достигают 58,64 рубля за килограмм.

Морковь, лук, свекла, картофель, капуста — сезонные овощи, из которых можно приготовить много вкусных и полезных блюд, и которые сэкономят семейный бюджет. Правда, и без экзотических фруктов уже трудно представить жизнь и праздничный новогодний стол. Куда же без вкусных мандаринов, винограда и апельсинов?

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